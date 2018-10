Champions: Roma in testa al girone, Di Francesco però si arrabbia

Il tecnico vorrebbe che i suoi fornissero in campionato - soprattutto contro le piccole - le stesse prestazioni messe in mostra in coppa.

Soddisfatto, ma anche arrabbiato. Eusebio Di Francesco si gode l'ottima prova della sua Roma, che col 3-0 sul CSKA Mosca sale in vetta al girone, insieme al Real Madrid. Allo stesso tempo però si arrabbia per l'incapacità dei suoi di fornire le stesse prestazioni in campionato, soprattutto con le piccole.

Sentiamo Eusebio Di Francesco