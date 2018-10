Giorgio Grassi:" Acori scelta immediata ci porterà ai play off"

Il Presidente del Rimini Giorgio Grassi analizza la difficilissima situazione che sta attraversando il calcio in particolare quello di serie C. Si dichiara molto dispiaciuto per l'abbandono di Righetti con il quale ha un ottimo rapporto a prescindere dal lato professionale, ma è altrettanto soddisfatto per la scelta di Leonardo Acori che torna a Rimini per la terza volta. Sentiamo Giorgio Grassi