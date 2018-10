FIGC: Michele Uva sospeso da Gravina

Tra i primi provvedimenti del nuovo presidente della FIGC Gabriele Gravina, la decisione di sospendere dalle sue funzioni il direttore generale Michele Uva, in carica dal 2014. Era una decisione già nell'aria che l'ex DG non rientrasse nei piani dei nuovi vertici della FIGC. Michele Uva ha dato mandato ai suoi legali per la tutela della propria immagine.