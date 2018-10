A San Marino presentato il libro "Quanto erano belli gli anni sessanta" del giornalista Rai Ugo Russo

A Palazzo Valloni sede della Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino, presentato il libro “Quanto erano belli gli anni Sessanta” scritto dallo storico radiocronista di “ Tutto il Calcio Minuto per Minuto” Ugo Russo. Aneddoti in larga parte inediti sia di carattere sportivo ma soprattutto di natura culturale legati a quel periodo storico. L'autore infatti si cimenta in un parallelismo tra un fortunato decennio in cui i valori come amicizia, rispetto, amore per la famiglia, l'importanza della scuola, la genuinità di uomini e cose, e il periodo attuale nettamente in contrapposizione dove i principi trovano sempre meno spazio. Ugo Russo 68 anni è al suo sesto libro. “ Quanto erano belli gli anni sessanta” ha avuto le prefezioni di Don Backy, Mazzinghi, Sandro Mazzola e del Direttore di San Marino Rtv Carlo Romeo presente alla serata moderata dal Direttore de “ La Serenissima” Massimo Boccucci