Girone B: domina Rimini – Sud Tirol con un derby tutto particolare tra Acori e Bravo

Attesissimo incontro quello tra Vis Pesaro - Imolese. Il Ravenna è di scena a Teramo

Derby tra maestro e allievo, derby tra due persone che si rispettano. Leonardo Acori e Paolo Bravo, il primo torna sulla panchina del Rimini e alla sua “ terza prima volta” incrocerà uno dei suoi intoccabili dell'era Bellavista, il terzino sinistro oggi Direttore Sportivo del Sud Tirol Paolo Bravo. Se al Romeo Neri era già pieno l'interesse per una partita già decisiva per i rispettivi obiettivi, i due uomini citati aggiungono ulteriore profilo ad una gara che potrebbe solleticare i palati dei curiosi.

Il Rimini vuole uscire dalla crisi che ha fatto piombare i biancorossi in piena zona play out, dall'altra parte i bolzanini vogliono ritrovare quella continuità che li aveva contraddistinti ad inizio stagione, ora il cammino è molto altalenante. Nelle ultime cinque ci sono tre pareggi una sola vittoria e una sconfitta. Rimini – Sud Tirol domani ore 14.30 così come; Fano – Monza; FeralpiSalò – Gubbio; Pordenone – Fermana; Renate – Triestina; Teramo – Ravenna e un attesissimo Vis Pesaro – Imolese. Alle 18.30 Giana Erminio – Albinoleffe e Vicenza – Virtus Vecomp Verona



Lorenzo Giardi