Il San Marino ospita il Ciliverghe. Il Cesena di scena a Jesi, Santarcangelo e Forlì in casa



Con il cambio dell'ora tutte le sfide di Serie D si giocano alle 14.30

Il San Marino non può sbagliare. Quella di domani è una partita che deve avere l'imperativo 3 punti per uscire dalla crisi non di gioco ma di risultati. I Titani hanno meno punti di quelli che avrebbero meritato sul campo, ma questo è un discorso che non fa classifica, la squadra di Muccioli per il momento ha solo un segno + quello con l'Oltrepovoghera, ecco perchè per aggiustare il tiro domani non si può fallire l'appuntamento con la vittoria con un Ciliverghe che viene da tre sconfitte consecutive. In Serie D girone F il Cesena è di scena a Jesi. I bianconeri hanno tutte le intenzioni di proseguire la striscia positiva che permette di vedere vicinissima la vetta della classifica momentaneamente occupata dal Matelica. La capolista ospita il San Nicolò terzo, e il Cesena ha l'obbligo di approfittarne di una sfida tutt'altro che facile per i marchigiani. Dopo un mese ha bisogno di tornare alla vittoria il Forlì. I biancorossi ospitano al Morgagni l'Agnonese, servono i tre punti per respirare aria play off. Più o meno lo stesso discorso per il Santarcangelo. Al mazzola arriva il Castelfidardo. Un eventuale vittoria proietterebbe i gialloblu nel mischione delle squadre di vertice. La Savignanese ospita il Montegiorgio e la Sammaurese rende visita all'ambizioso Francavilla. Con il cambio dell'ora tutte le sfide di Serie D si giocano alle 14.30



Lorenzo Giardi