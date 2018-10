Rimini - Südtirol 0-0, primo punto per Acori

Finisce 0 a 0 il derby tutto particolare tra il maestro Acori e l'allievo Bravo

Per la terza volta torna Leonardo Acori torna sulla panchina del Rimini. Avversario il Sud Tirol dell'allievo Paolo Bravo, oggi Direttore Sportivo della formazione bolzanina. Dopo sei minuti, corner Rimini, Guibre servito e libero di calciare verso la porta, sfera smorzata che arriva a Cecconi, qui l'assistente ferma il gioco per off side, il tocco di Alimi in porta è vanificato dalla decisione della terna che annulla per fuorigioco. Si vede il Sud Tirol, Turchetta nel corridoio per Fink, destro fiondato, Scotti non si fa sorprendere. Uno dei più pericolosi è sempre Guibre, il traversone basso, è pulito dall'attenta difesa di Paolo Zanetti. I biancorossi di Acori provano ad infastidire i bolzanini su palla inattiva, ma restano solo dei tentativi. Poteva fare meglio Cecconi, quando calcia alto da buonissima posizione. Al tramonto di frazione, punizione di De Rose, Scotti non benissimo, gli sfugge la sfera, gira Vinetot, il muro biancorosso protegge anche il successivo intervento di Ciccio Scotti. Ripresa, Montanari dalla lunga, resta tranquillo Offredi. Allora Guibre decide di provarci da solo, coast to coast del portacolori del Burkina Faso, in velocità semina il panico, il destro non passerà agli annali. Bonaventura, entrato nella ripresa, ruba palla a Vinetot, servizio preciso e puntuale per Candido, De Rose con grande esperienza protegge anche Offredi. Candido e Bonaventura si scambiano i ruoli, perfetta la diagonale di Ierardi a salvare tutto. Mazzocchi servito nel corridoio, si vede murare la conclusione dai piedi di Scotti. Sull'altro versante, sempre da palla inattiva la più grande palla goal con Petti che di testa colpisce la base del palo, con Offredi battuto. Il finale è tutto degli ospiti che con De Cenco da non più di tre metri, divorano il goal che avrebbe potuto dare il primo dispiacere ad Acori. Così non è, nonostante le tante occasioni la gara finisce con il risultato più giusto. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini – Sud Tirol 0-0



Lorenzo Giardi