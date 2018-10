Serie D: San Marino-Ciliberghe 0-0

Il San Marino non va oltre al pareggio con il Ciliverghe. La partita termina a reti inviolate 0-0 ma sono gli ospiti che vanno ripetutamente vicini al goal : traversa di Sanni, palo di Mauri e rete annullata allo stesso Mauri. Per il San Marino una traversa colpita da Vassallo nei primi 45 minuti, ma nella ripresa i Titani hanno subito l'iniziativa costante degli ospiti. Vittoria ancora una volta rimandata per la squadra di Simone Muccioli