Serie C: il Vicenza esonera Colella, al suo posto Serena

Cambio in panchina per il Lane dopo il pareggio interno con l'Albinoleffe. In casa Vis Pesaro, Petrucci messo fuori rosa per motivi disciplinari

Cambio di panchina in Serie C. Il deludente pareggio interno con l'Albinoleffe è stato fatale per Giovanni Colella, esonerato dal Vicenza.

Al suo posto la società veneta ha deciso di puntare su Michele Serena.



In casa Vis Pesaro, invece, è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari Andrea Petrucci. Il giocatore ora, di proprietà del Carpi, verrà svincolato e si dovrà cercare una nuova squadra nel mercato invernale.