Serie C: fari puntati su Vis-Triestina e Rimini-Ternana

E' ancora periodo natalizio ma la Serie C non si ferma e, dopo il Boxing Day, torna a giocare già domani. E' il giro di boa per le 20 squadre, inizia il girone di ritorno. Ad aprire il programma le 5 partite delle 14:30.

La capolista Pordenone cerca pronto riscatto dal pareggio interno con la Feralpisalò ma domani si troverà un Fano in salute, reduce dalla prestigiosa vittoria di Trieste.



Triestina che sarà impegnata ad un'altra sfida con una marchigiana, la Vis Pesaro. E' il match più interessante di questa 20esima giornata con le due squadre appaiate al quarto posto a quota 29 punti.

La VIS di Colucci deve invertire la rotta, dopo 4 pareggi consecutivi, cosi come la deve invertire la Fermana. Due stop consecutivi per i gialloblu, ora chiamati al ritorno ai 3 punti a Verona contro la Virtus Vecomp.



Capitolo romagnole: il derby di Santo Stefano tra Imolese e Ravenna ha lasciato entrambe le squadre in piena zona play-off e addirittura i giallorossi al secondo posto, prima inseguitrice del Pordenone. L'obiettivo è continuare la rincorsa ai ramarri e l'occasione è di quella ghiotta: al “Benelli” arriva un Gubbio in crisi di gioco e risultati.

Anche per l'Imolese uno scontro facile, almeno sulla carta, contro il fanalino di coda Albinoleffe recordman di pareggi: ben 11 le X dei seriani in 19 partite.



Dovrà aspettare un giorno in più il Rimini per scendere in campo. Domenica 30, al Romeo Neri, la Ternana va a caccia di punti su un campo ostico; i biancorossi di Acori, infatti, non hanno ancora mai perso in casa. Marilungo e Vantaggiato sono avvisati.



AC