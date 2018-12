Juve-Sampdoria 2-1: doppietta di CR7, il Var annulla il gol del pareggio

La Juventus batte la Samdporia 2-1 nella 19ma giornata di Serie A, l'ultima di andata.

Doppietta di Cristiano Ronaldo allo Stadium, in gol già dopo 2'. Dominio bianconero fino al rigore concesso ai blucerchiati per una fallo di mano di Emre Can trasformato da Quagliarella al 33'. Nella ripresa il gol vittoria, sempre dal dischetto, con il tiro potente di CR7. Al 92' il Var annulla il gol del pareggio di Saponara.