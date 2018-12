Serie C: pari tra Renate e Samb. Vittorie esterne per Fermana e Triestina

Il Renate continua la serie positiva con il pareggio con la Sambenedettese sale a 3 la serie utile. Neroazzurri in vantaggio con Piscopo che riceve dalla destra e non ha alcuna difficoltà a battere Pegorin. Azione simile intorno alla mezz'ora ma in questo caso non riesce a Gomez il guizzo vincente. La Sambenedettese la pareggia nel finale con un goal rocambolesco. Si genera una mischia non pulita dalla difesa di casa è di De Paoli il tocco vincente. Dormita colossale della difesa di Aimo Diana. A Meda Renate – Sambenedettese 1-1. Molto equilibrata anche la sfida tra Virtus Vecomp Verona e Fermana. I marchigiani devono riprendere il passo interrotto da 180 minuti. Per i veneti la possibilità di allontanare l'ultimo posto in classifica. Lo 0 a 0 resiste per un'ora poi la difesa di casa perde un pallone sanguinoso in uscita, lesto Fofana a servire in mezzo per l'accorrente Maurizi che in spaccata mette dentro. Nel recupero Danti fallisce la grande chance per muovere la classifica. Allo stadio Gavagnin Nocini di Verona, Fermana batta Virtus Vecomp 1-0 . Successo esterno anche per la Triestina che va a strappare i 3 punti al Benelli di Pesaro. Il goal arriva nel finale di frazione. L'alabarda sfrutta la palla inattiva con il ponte di Granoche per Maracchi. Vincente la conclusione del centrocampista. La Vis resta anche in 10 espulso Petrucci doppia ammonizione, la seconda per simulazione. Secondo il direttore di gara Lambrughi non commette fallo ma è il biondo numero 7 a cercare il rigore. Niente penalty e Vis in 10. Nonostante l'inferiorità numerica il finale è tutto biancorosso. Diop va vicinissimo al pareggio, ma il risultato non cambierà più. Al Benelli di pesaro, Triestina batte Vis 1-0



L.G