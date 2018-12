Rimini - Ternana, rinviata per nebbia



Dopo soli 18 minuti di gioco, e sul risultato di 0-0, la partita tra Rimini e Ternana è stata sospesa per la fitta nebbia scesa sul Romeo Neri. L'arbitro De Santis non ha potuto che dare il triplice fischio. Il match è stato così rinviato a data da destinarsi.



Il Rimini Football Club invita i possessori del tagliando odierno a conservarlo perché consentirà di accedere allo stadio quando la partita verrà recuperata (si riprenderà dal minuto della sospensione).



Rimini (4-3-2-1): Nava; Bandini, Marchetti, Ferrani, Petti; Montanari, Alimi; Simoncelli, Candido, Arlotti; Volpe. (De Angelis, Venturini, Brighi, Cavallari, Viti, Badjie, Danso, Variola, Cicarevic, Guibre, Buonaventura, Cecconi). All. Acori



Ternana (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Lopez, Giraudo; Altobelli, Callegari, Pobega; Frediani, Marilungo, Bifulco. (Gagno, Vitali, Diakité, Bergamelli, Mazzarani, Cori, Filipponi, Furlan, Butic). All. De Canio