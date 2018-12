Colpaccio Vicenza, vince anche il Teramo

Il Vicenza brinda a Gorgonzola e con un gol di Maiestrello nel finale batte la Giana Erminio. Vittoria che permette ai veneti di consolidare la zona play off. Partita bloccatissima fino al colpo di testa decisivo e contestato dai padroni di casa che volevano un fallo sul portiere. Il risultato relega la Giana all'ultimo posto a quota 18 agganciata dall'Albinoleffe. Il Vicenza sale a 29. Poche emozioni nello 0-0 tra Feralpi Salò e Monza. La squadra brianzola, che sarà rivoluzionata nel primo mercato della reggenza Galliani-Berlusconi lascia due punti a Salò, andando più volte vicino al gol. In realtà la rete era arrivata con Reginaldo, ma è stata annullata per fuorigioco. Nell'ultimo quarto d'ora il Teramo batte un rinunciatario Sud Tirol ed esce dalla zona rossa. Bacio Terracino entrato da poco risolve ribadendo in rete una respinta corta. Nel finale De Grazia di sinistro buca la mani a Offredi per il definitivo 2-0 tra Teramo e Sud Tirol.