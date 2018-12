Serie B: bene Palermo e Pescara, frenano Brescia e Lecce

Nell'ultima giornata di calcio dell'anno, ieri il Palermo ha battuto in trasferta 1-0 il Cittadella confermando il primo posto solitario in vetta di classifica. Solo 1-1 a Benevento per il Brescia, agganciato dal Pescara che vince 4-2 di rimonta in casa della Salernitana. Verona 2-2 a Foggia.

La Cremonese ne fa 4 al Perugia. L'Ascoli supera 3-2 il Crotone. Finiscono 1-1 Lecce-Spezia, Venezia-Carpi e Livorno-Padova.