Serie C: parte male il ritorno del Ravenna, vince il Gubbio 2-0

Inizia male il girone di ritorno del Ravenna, la squadra di Luciano Foschi cade in casa contro il Gubbio e interrompe la serie di tre risultati utili positivi.



La prima grande occasione da rete è degli ospiti solo al 35' minuto del primo tempo. Gran destro da fuori di Benedetti, Venturi non ci può arrivare, la palla sbatte contro la traversa. Si salva il Ravenna, ma l'azione non è finita. Il pallone termina sui piedi di Plescia che prova a giro, questa volta c'è Venturi a salvare il risultato alzando sulla traversa dopo la deviazione di Pellizzari che stava per ingannare il portiere romagnolo. Ancora Gubbio in avanti e intorno al 39' arrivano le proteste per un presunto tocco di mano in area di Pellizzari, l'arbitro lascia proseguire. Il primo tempo di fatto è tutto qui, con poche opportunità per i giallorossi. All'intervallo è 0-0.



Nella ripresa il Gubbio la sblocca al 56' con un grandissimo gol di Casoli, che presa palla sulla trequarti si accentra e poi esplode il tiro che va a superare Venturi. Un gran bel gol che vale il vantaggio. Dall'altra parte ci prova Selleri a emulare il collega, ma la conclusione è fuori misura. Al 66' erroraccio di Venturi che si attarda a rinviare e sulla pressione di Casiraghi rischia di prendere gol. Il Ravenna ha l'occasione del pareggio al 78'. Sul tiro/cross di Martorelli, c'è la deviazione di testa di Raffini, Marchegiani vola a togliere il pallone dalla porta. Il Gubbio chiude la partita all'84'. Casoli sulla sinistra mette al centro per Battista che gira di sinistro. 2-0 e tre punti blindati per la squadra di Galderisi. Il Gubbio riparte con una vittoria importante nella corsa salvezza, per il Ravenna un ko che fa male vista il buon momento dei giallorossi.



Elia Gorini