Primo colpo del mercato: la Fiorentina ufficializza Muriel

E' della Fiorentina il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola comincia il 2019 annunciando un nuovo acquisto, l'attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il giocatore, atteso a Firenze già domani per le visite mediche, approda in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissata ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro. Il club viola ha vinto la concorrenza del Milan.