Niente stipendi, Santarcangelo a rischio sciopero: salta il derby con la Savignanese?

Sin qui, i giocatori clementini hanno ricevuto solo una mensilità di stipendio.

La drammatica situazione del Santarcangelo potrebbe portare allo sciopero dei giocatori clementini, che in questa stagione hanno ricevuto solo una mensilità di stipendio: a rischio il derby di domenica con la Savignanese, perché se la società non pagherà entro stasera la squadra di Galloppa non si presenterà.