San Marino-Reggio Audace, si cerca un campo: Bellaria in pole

La partita tra biancazzurri e reggiani non si può fare a Castiglione per motivi di ordine pubblico e, a differenza di quella col Modena, non si giocherà a Cervia.

Con ogni probabilità, si giocherà a Bellaria la partita tra San Marino e Reggio Audace, in programma domenica 13 gennaio. Per la gara in questione, che non si potrà disputare allo Sbrighi di Castiglione di Ravenna per motivi di ordine pubblico, si era inizialmente pensato allo Stadio dei Pini di Cervia, dove il San Marino ha ospitato il Modena nell'ultimo turno casalingo.