Santarcangelo, Galloppa: "Domenica non vogliamo giocare, abbiamo bisogno di chiarezza"

Il clima in casa Santarcangelo è teso. Previsto uno sciopero da parte dei giocatori clementini; a forte rischio il derby di domenica con la Savignanese.





La situazione ha assunto contorni drammatici a Santarcangelo. I giocatori, che hanno ricevuto una sola mensilità dall'inizio del campionato, non hanno intenzione di continuare in queste condizioni e sono sempre più convinti di scioperare e di non scendere in campo domenica nel derby romagnolo contro la Savignanese. L'allenatore, Daniele Galloppa, spiega questa situazione surreale chiedendo chiarezza.

Sono sempre più in aumento i casi di società in difficoltà con i pagamenti degli stipendi ed anche il Santarcangelo è entrato, a malincuore, in questa lista. I clementini sono al loro primo anno nei dilettanti dopo sette campionati vissuti tra i professionisti ma ora si chiede un segnale.



Anche durante l'allenamento odierno non sono mancati casi di alta tensione tra i giocatori, soprattutto verso la fine e, come detto, il derby contro la Savignanese è a forte rischio.

Gli addii dei vari Cascione, Maini, Cinque oltre al DS Stambazzi hanno inasprito ancora di più la piazza. Il presidente Mestrovic, assente da mesi, è in silenzio da tanto tempo.

Il Santarcangelo continua a lottare per la maglia e per la città ma a tutto c'è un limite, e questo i giocatori e lo staff lo hanno capito.



AC



Nel servizio l'intervista a Daniele Galloppa, allenatore del Santarcangelo.