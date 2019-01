Il Cesena riceve l'Avezzano, la neve ferma il Forlì

Non si giocano nemmeno Campobasso-Sangiustese sempre per la neve

Erano le favorite della vigilia Cesena e Avezzano. Una ha chiuso l'andata in testa e l'altra ha clamorosamente toppato trovandosi penalizzata e quartultima. Comincia dal Manuzzi il girone di ritorno della squadra di Beppe Angelini che viaggia a +4 sulla seconda, arriva da 5 successi consecutivi e ha trovato nel costesto di un mercato straripante quello che mancava per chiudere il cerchio. Tanti cambi anche tra gli ospiti che si presentano rinnovatissimi al via di questo girone di ritorno. Tra i bianconeri fuori Zammarchi e De Angelis, tocca al trio Tortori, Ricciardo e Alessandro guidare l'assalto. Nota la questione che mette a rischio la partita tra Savignanese e Santarcangelo, la romagnola che giocherà sicuramente è la Sammaurese impegnata a Montegiorgio in un match tra due formazioni almeno attualmente al riparo da grossi problemi di classifica. Obiettivo comunque, di qua come di là, è quello di non abbassare la guardia. E continuare ad alimentare una graduatoria comunque placida. Non gioca invece il Forlì e non c'entrano scioperi o prese di posizione. Centra la neve, sul terreno di gioco di Isernia ne sono caduti oltre 50 centimetri inducendo la Lega a rinviare la gara a mercoledì 30 gennaio. Per lo stesso motivo salta anche Campobasso-Sangiustese che recupereranno lo stesso giorno alla stessa ora.



r.c.