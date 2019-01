Serie D: il ritorno del San Marino parte da Crema

Domenica inizia il ritorno del Girone D. I biancazzurri di Simone Muccioli sono di scena a Crema per la sfida alla Pergolettese seconda in classifica.

Un andata di alti e bassi, quella del San Marino, che però ha chiuso il 2018 in crescendo. Dopo la sconfitta con il Fanfulla datata 14 novembre, i biancazzurri hanno inanellato una serie di 7 risultati utili consecutivi. Dal pareggio con il Fiorenzuola a quello, l'ultimo, prestigioso contro la corazzata Modena. Nel mezzo le vittorie con Classe, Sasso Marconi e Adrense che hanno proiettato il San Marino fuori dalla zona rossa e a 7 punti da quella play-off.



Il ritorno dei Titani parte da Crema, avversario la Pergolettese. Sicuramente un avvio non facile per gli uomini di Simone Muccioli che hanno chiuso l'anno con la sfida alla capolista e riprendono con la seconda in classifica, distante 3 punti dal Modena. Pergolettese che può vantare il miglior attacco del campionato con 34 gol segnati ma che ha anche subito 20 reti nelle prime 17 giornate. La difesa è invece il punto forte dei biancazzurri: sono solo 15 le reti concesse agli avversari, dietro solo a Reggio Audace e Vigor Carpaneto . E all'andata la difesa è stata anche l'attacco del San Marino: nel 2-2 dello “Sbrighi” di Castiglione furono proprio i due centrali, Guarino e Mazzotti, a regalare un punto.

Tanti nuovi arrivi tra le fila sammarinesi. A Claudio Cola si sono aggiunti anche gli arrivi dell'attaccante classe '94 Manuel Spadafora e del centrocampista Luca Battistini in prestito dal Rimini. Ora, parola al campo: si gioca domani, ore 14.30, al “Giuseppe Voltini” di Crema.



Girone D che regalerà anche altre interessanti partite. Su tutte il big match tra Vigor Carpaneto e Modena. Per l'alta classifica da seguire anche le sfide di Reggio Audace e Fanfulla, rispettivamente impegnate con Crema e Classe mentre il Fiorenzuola va a Mazzano per affrontare il Ciliverghe.



AC