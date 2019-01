Il Santarcangelo deciderà domenica mattina se giocare il derby

Continua il giallo sul Santarcangelo. L'aria è tesa ma la squadra di Galloppa deciderà solo domani se giocare il derby contro la Savignanese in programma a Martorano.

La notizia è questa: Savignanese – Santarcangelo è ufficialmente in programma domani al Centro Sportivo di Via Calcinaro, a Martorano, ma ancora non si sa se i giocatori di Galloppa scenderanno regolarmente in campo alle ore 14.30. Secondo alcune indiscrezioni, la volontà dei clementini è quella di ritrovarsi domani mattina fuori dal “Valentino Mazzola” e decidere, attraverso una riunione, se partire per Martorano o meno.

Continua, dunque, il braccio teso dei giocatori nei confronti della società che non paga loro, oltre a staff, addetti ai lavori e settore giovanile, gli stipendi da mesi, avendo ricevuto una sola mensilità nell'arco del campionato.



Sono servite a poco le parole del vicepresidente Stasa Hefti che aveva rassicurato sul pagamento degli stipendi. La squadra e la città vuole delle risposte e proprio oggi pomeriggio, fuori dallo stadio dei gialloblu, sono apparsi due striscioni di protesta. Il primo riferito al presidente Ivan Mestrovic con la richiesta di rispettare chi lavora e suda per il Santarcangelo mentre il secondo è proprio rivolto alle dichiarazioni di Hefti. La frase è eloquente: “Fatti, non chiacchere”.



Dal Santarcangelo non trapela nulla in particolare, nessun comunicato ufficiale che parla di sciopero o altro. La squadra continua ad allenarsi ma, come dice Galloppa, i ragazzi accumulano ogni giorno di più tanto stress ed incertezza ed, ovviamente, i risultati sul campo risentono di questa difficile situazione. Infatti, i clementini sono a +2 punti dalla zona play-out con 21 punti conquistati in 19 partite e la vittoria manca ormai dalla sesta giornata in casa del Pineto.

Con la Savignanese, all'andata, finì in trionfo: vittoria per 2-1 ma ora la storia è cambiata, non si sa se il Santarcangelo riuscirà a ripetersi, non si sa nemmeno se il Santarcangelo giocherà.



AC