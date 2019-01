Stasera il Santarcangelo decide se giocare

A meno di clamorosi sviluppi dell'ultima ora, il derby di domani tra Savignanese e Santarcangelo non si giocherà per lo sciopero voluto dai clementini.

La squadra di Galloppa ha fissato il termine dell'ultimatum alle 18 di questa sera: se non arriveranno gli stipendi, non si giocherà anche perchè i giocatori clementini hanno visto arrivare, dall'inizio del campionato, una sola mensilità dal presidente Mestrovic.