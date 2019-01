Cesena rimonta e fuga, ora il Matelica è distante 7 punti

Avezzano battuto 3-1

Il nuovo anno porta un total black nel look, ma vecchi concetti. Il Cesena è fuori categoria e lo ribadisce al Manuzzi in rimonta contro un Avezzano che per mezz'ora ha creato problemi e non pochi. Alessandro assistman per la testa di Noce, subito traversa sotto la curva mare. E' sempre l'immarcabile Alessandro a cercare la contraerea, stavolta è Benassi di testa fuori. L'Avezzano palleggia e non perde le distanze fino a passare a sorpresa in vantaggio. Gli esterni bassi non bene, ma nemmeno Benassi e nemmeno Agliardi. Insomma il gol di Manari è un misto griglia di errori che rischiano di costare caro al Cesena, che a scrollarsi ci mette un po' e affida al piede di Tonelli, fuori, la riscossa. Riscossa che firma anche Agliardi, benissimo il portiere sulla galoppata di Kros avanzato senza opposizione un po' troppo facilmente. Dal 30' in poi, la capolista scala la marcia e gioca da capolista. Adesso c'è solo il Cesena in campo e se Benassi va fuori su punzione arriva il pari che è di una bellezza che poco ha a che fare con la categoria. Alessandro ispira, Ricciardo fa stop e destro che spacca la porta. Tutto bello, tutto come nel calcio dei vivi. E' il 42' e ora in tre minuti sul Manuzzi domina un cielo capovolto. Alessandro mette il turbo e quando Di Gianfelice lo sforbicia può essere solo che rigore. Dal dischetto lo stesso Alessandro e al riposo dopo la grande paura il Cesena ci va in vantaggio. Una squadra giovane come l'Avezzano accusa e di fatto resta negli spogliatoi. Tonelli fa volare Alessandro per il match point, la conclusione respinta in angolo da Fanti. Ma gli abruzzesi non escono più ed ecco allora il 3-1 al termine di un'azione manovrata che consegna ad Alessandro un rigore in movimento comodo per la doppietta personale. Il Cesena palleggia e basta, l'Avezzano non si vede più. Il resto sono cori e conti. Il Matelica caduto anche a Vasto ora è lontano 7 punti e il Cesena lascia il campo con mezzo campionato cucito addosso.



r.c.



Manule Manari (attaccante Avezzano) – Danilo Alessandro (attaccante Cesena)







Federico Giampaolo (Allenatore Avezzano) – Giuseppe Angelini (Allenatore Cesena)