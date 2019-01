Il derby è della Savignanese: Santarcangelo ko 2-1

Nei clementini espulsi Bondioli, Gaiola e Galloppa.

Il Santarcangelo posticipa il tanto sbandierato sciopero e scende in campo con grinta e dignità. Il derby tra impantanate però fa risorgere la Savignanese che pur complicandosi la vita fa 2-1, vince dopo 8 turni di magra e allunga sui playout. Ormai alle porte per i clementini, la cui astinenza di addirittura 14 gare è l'ultimo dei problemi. Il clima è teso, come sottolineano i tre rossi finali – Bondioli, Gaiola e Galloppa – e i cori dei tifosi, che di là dal recinto sbandierano, attaccano la dirigenza e sparano pure un petardone.



Il primo botto “calcistico” invece arriva già al 4° e miccia e fuoco li mettono i terzini di casa:Turci batte dalla bandierina verso il palo lontano, Vandi va in disturbo su Fabbri e lo costringe al pasticcio, tradotto in autogol. Il pugno a freddo non gela il Santarcangelo, che risponde con le punizioni di Pigozzi per Falomi: sulla prima Longobardi sfiora quanto basta per metter fuori causa l'attaccante, che sulla seconda inzucca troppo debole. Il vero punto di forza ospite è la fascia sinistra, dove Fabbri, smaltito l'errore iniziale, è un trattore: il terzino s'avventa sull'incartamento di Ballardini, resiste alle spallate di Rossi e crossa, Pazzini esce ad anticipare Fuchi e poi respinge Peroni.



Intanto però la Savignanese inizia ad alzare il baricentro: Ballardini ci prova da fuori e Scarponi va di tap in sulla respinta di Battistini, ma è fuorigioco. Il raddoppio comunque non tarda: Francesco Manuzzi – sin lì ectoplasmico – va in anticipo su Guglielmi, si fionda sull'imbucata di testa di Longobardi e si trova davanti alla porta, così il suo 5° centro è solo questione di freddezza.



A inizio ripresa Longobardi cerca pure il tris dalla distanza, Battistini vola ed è angolo. La Savignanese è in controllo ma non la chiude e allora il Santa torna in corsa: ancora Fabbri sfonda su Turci e cambia lato per Peroni, che dopo il controllo difettoso spacca nell'angolo. Da qui per i bianchi ci sono solo le punizioni di Francesco Manuzzi e Noschese, che non sorprendono Battistini, il resto è gialloblu: tacco di Peroni e tiro di Tommaso Guidi murato da Pazzini, Falomi e Moroni sono lì ma non trovano il pari.



Gli assalti continuano fino al recupero, poi è far west: Pazzini subisce carica da Bondioli e va a spintonarlo, l'arbitro dà giallo a entrambi e per il centrale ospite è il secondo. Quindi il rosso diretto a Gaiola, che quando capisce che è finita dice qualcosa di troppo. E infine va fuori pure Galloppa, fregato da una spifferata del guardalinee che l'ex Parma non prende bene, così gli ultimi secondi sono parecchio accesi.





Francesco Manuzzi (Centrocampista Savignanese)