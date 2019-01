Santarcangelo, Galloppa incrocia le braccia: "Da domani niente allenamenti"

Il tecnico: "Oggi abbiamo giocato solo perché per i ragazzi è una valvola di sfogo e possono mettersi in mostra. La prossima partita? non lo so".

Sciopero soltanto rinviato per il Santarcangelo, come spiega l'allenatore Daniele Galloppa: "Oggi abbiamo giocato solo perché per i ragazzi è una valvola di sfogo e possono mettersi in mostra: da domani stiamo a casa, non ci presenteremo agli allenamenti né domani né nei giorni seguenti. Per i ragazzi era giusto giocare, secondo me hanno fatto bene: io avevo dichiarato il contrario ma mi interessa il loro bene. La prossima partita? non lo so, valuteremo. Col presidente Mestrovic non ho mai parlato, siamo in contatto col vicepresidente Hefti, lui ovviamente continua a darci le solite garanzie, alle quali io ancora credo. Credo che il problema nasca dalla gestione precedente, secondo me si vuole un po' insabbiare".