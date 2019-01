Rimini, in attacco arriva Piccioni

A confermare il buon esito della trattativa è lo stesso ex Santarcangelo, reduce da un girone d'andata non esaltante con la maglia del Teramo.

Sarà Gianmarco Piccioni il nuovo attaccante del Rimini. Manca solo l'ufficialità ma la conferma arriva dallo stesso attaccante del Teramo, che dopo una prima parte di stagione non brillante – 18 partite e zero gol – torna in Romagna. Dove l'anno scorso, nella sfortunata stagione del Santarcangelo, fu protagonista con 10 reti e 9 assist in 31 partite.



“Mancano i dettagli, al 99 per cento l'affare è fatto – dice Piccioni - potrei essere a Rimini già alla ripresa del campionato. Posso fare la prima punta e la seconda alla stessa maniera. Sono allenato, a Teramo ho sempre giocato a parte la trasferta di Rimini anche se purtroppo non ho segnato. Succede. Capita, vedo, anche a Guerra della Feralpi: 19 e 13 nelle due ultime stagioni e solo 3 quest'anno. Sono stati sei mesi particolari, ho bisogno di cambiare aria e Rimini è la piazza giusta. Tamai la scorsa stagione mi ha visto più volte in azione, io abitavo a Rimini e per me è motivo di orgoglio vestire la casacca biancorossa”.



RM