Salvini: "Se sospendiamo le partite vincono i violenti"

Calcio, vertice al Viminale

La mission vecchia come il mondo è quella di isolare i violenti e attorno al calcio, periodicamente, si muove anche la politica. E' un problema di etica, di cultura, anche e soprattutto di ordine pubblico E' il Ministro dell'Interno Salvini a convocare al Quirinale tutte le parti in causa comprese la rappresentanze del tifo organizzato, scelta questa che ha fatto storcere il naso ai più. La soluzione c'è. E non sta nemmeno nell'inasprimento delle pene, ma nel dotare le strutture di strumenti atti a isolare i violenti. Celle negli stadi, ma trasferte libere e anche no alle sospensione per i cori perchè - dice il Ministro - non è giusto consegnare il calcio ai voleri di una minoranza marcia. L'ultima parola quindi non sarà mai dell'arbitro, ma del delegato alla sicurezza. Pene certe è quello su cui punta il Sottosegretario Giorgetti.