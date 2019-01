Mercato, serie C: il Rimini lascia Serafino e Buscè, Imolese e Ravenna fanno shopping

I rossoblu si assicurano il portiere Turrin, i ravennati prendono Esposito dalla SPAL

Il mercato di riparazione è un mercato di saldi anche se non mancano occasioni da prendere al volo; non fa eccezione il calciomercato di Serie C, Girone B. Tra le più attive il Rimini che ha comunicato la rescissione consensuale del rapporto con Francesco Serafino e Luigi Buscè. Biancorossi che ora pensano a Marco Romizi dell'Albinoleffe, centrocampista classe 1990, mentre si allontana la pista che porta all'ex Daniel Onescu, attualmente al Bisceglie.



Si muovono anche le altre due romagnole. L'Imolese si è assicurata le prestazioni del portiere Alessandro Turrin, in prestito dall'Atalanta e sempre in prestito è arrivato, in casa Ravenna, Salvatore Esposito dalla SPAL. Rimarrà, almeno fino a fine stagione, bomber Nocciolini mentre partirà Magrassi, sostituito da De Sena del Bisceglie o da Chinellato del Padova.



E' un mercato che riguarda soprattutto le compagini in lotta per la salvezza. Albinoleffe e Giana Erminio fanno shopping dal supermercato Monza che, dopo aver cambiato tanti giocatori, si ritrova costretto a vendere Sasha Cori ai seriani e Jefferson al Gorgonzola. La Virtus Verona acquista Daniele Giorico che scende dalla Serie B mentre, notizia dell'ultima ora, Davide Voltan sarà un nuovo giocatore della Vis Pesaro dopo essersi svincolato dal Genoa in estate.



AC