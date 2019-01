Panini Calciatori 2018-2019... anche un po' sammarinese

Lanciata la nuova raccolta calciatori, non manca il biancoazzurro di San Marino.



Un classico italiano, una passione che coinvolge grandi e piccoli. Le figurine dei calciatori tornano in edicola con la raccolta 2018/2019. La 58' edizione della collezione ufficiale Panini è forse tra la più attesa di sempre. Cristiano Ronaldo, Icardi, Higuain. La caccia alla figurina del calciatore preferito è di fatto già iniziata. Dalla serie A, alla serie D, passando per under 21 e calcio femminile. 734 figurine per raccontare la stagione 2018/2019. Tra le grandi novità il calcio femminile, non solo le squadre di serie A, ma una pagina dedicata alla Nazionale di Milena Bertolini che torna alla fase finale dei Mondiali proprio al termine di questo campionato. Poi l'under 21, la nazionale di Di Biagio che giocherà in casa la fase finale organizzata da San Marino e Italia, con gare anche allo Stadium di Serravalle. Una tradizione quella delle figurine dei calciatori che non passa mai di moda, che si aggiorna, che sa sempre essere moderna. Un classico che sa appassionare tutte le generazioni. Una raccolta unica con i bomber protagonisti della copertina. Una raccolta che parla anche sammarinese. In serie B il Crotone di Nicola Nanni, giovane promessa del calcio del Titano inserito nella rosa della prima squadra. Poi la serie C con il Monopoli di Filippo Berardi e il Novara di Elia Benedettini, con il portiere della Nazionale nella figurina della squadra piemontese. C'è anche la serie D e il San Marino Calcio. Una raccolta tutta vedere e sfogliare con la speranza che si possa sempre di più arricchire di calciatori del Titano.



Elia Gorini