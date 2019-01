Al San Marino non basta De Cristofaro: Reggio Audace vince 2-1

La doppietta di Ponsat lancia i granata a -2 dal Modena e dal secondo posto. I piazzati del capitano sono l'unica fonte di ispirazione per i Titani, che giocano la ripresa in 10 causa rosso a D'Addario e allo scadere perdono pure Gremizzi.

La Reggio Audace compensa l'assenza del capocannoniere Zamparo con un Ponsat in doppia e per il San Marino il tris di sfide d'alta classifica si chiude con un altro ko per 2-1. I Titani si fanno male da soli, giocano la ripresa in 10 e si svegliano un po' soltanto dopo i ceffoni, frenati dall'ormai cronica sterilità offensiva.



Gli unici spunti nascono dai piazzati di un ispirato De Cristofaro: il capitano comincia con un corner su cui Guarino fa sponda per Rrasa, il cui tocco manca di mordente e finisce in mano a Narduzzo. Poi tanta Reggio, soprattutto su una fascia sinistra che è proprietà di Belfasti: il terzino riceve da Ponsat e smarca in area Broso, che però sciupa mancando il controllo. Biancazzurri bloccati, senza idee e imprecisi nei passaggi, mixando il tutto si sblocca l’incontro. Gremizzi prova un cambio lato troppo corto intercettato da Belfasti, Broso parte in contropiede, arriva sulla trequarti e pesca in area l'incrociata vincente di Ponsat, rientrato più velocemente di Gremizzi.



De Cristofaro che ci prova al volo da fuori su respinta di Cicagna è uno schizzo biancazzurro in una tela granata. Crema e Ponsat vanno a imbeccare Broso, Pozzi lo frena e ci guadagna pure il fallo. Poi altra fuga di Belfasti e cross a cercare ancora Broso, messo fuori causa dalla lisciata di Gremizzi. E come se non bastasse arriva l'ingenuità clamorosa di D'Addario, che già ammonito entra in ritardo su Ponsat al limite dell'area reggiana, beccandosi l'inevitabile rosso.



A tener dritta la barra è, manco a dirlo, De Cristofaro, che a cavallo di intervallo riprende a sfornare angoli: sul primo Guarino disturba Battistini e Crema spazza, sul secondo Narduzzo esce ad anticipare Gasperi. E ironia della sorte Reggio colpisce proprio da corner: Alvitrez scodella sul secondo palo, Ponsat s'avvita di testa ad altezza stinco e Pozzi gli spalanca la porta. La doppietta sa di rottura degli argini, invece 2' dopo De Cristofaro pennella la punizione che a sorpresa riapre il tutto. Il San Marino si alza, ma non riesce a costruire nulla di pericoloso. E allo scadere perde pure Gremizzi, espulso per essere franato su Cozzari. Che comunque era riuscito a servire Ponsat, al quale il mancato vantaggio nega la tripletta.



RM



Simone Muccioli (allenatore San Marino) – Mauro Antonioli (allenatore Reggio Audace)