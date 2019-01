Santarcangelo, Galloppa: "Hefti ha detto che pagheranno, spero si mantengano promesse"

Nonostante la squalifica, nel post partita ha parlato anche Daniele Galloppa, che interviene anche sulla questione stipendi: "Il vicepresidente ci ha detto che pagherà uno stipendio e in settimana sistemerà altre cose. Però sinceramente non è quello che mi cambia le cose, vorrei avere un po' più di serenità nello stare in campo con i ragazzi. Pagare sette mensilità non fa nascere i fiori, ma sicuramente farebbe bene a chi sta qui. Spero si mantengano le promesse".



Il tecnico della Jesina Davide Ciampelli invece è soddisfatto per il risultato, ma non per la prestazione: "Non abbiamo difeso, ci ha premiati un episodio. I giovani del Santarcangelo sono validi, sapevo che sarebbe stata dura e lo è stato anche di più".