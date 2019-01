Santarcangelo: preso il terzino Bencivenga

Era svincolato dopo l'esperienza all'Altamura.

Il Santarcangelo rinforza la difesa: preso il terzino classe '91 Angelo Bencivenga, svincolatosi la scorsa estate dopo la fine della sua esperienza all'Altamura, nel Girone H di Serie D. Bencivenga vanta anche esperienze in Serie B - Livorno, Pro Vercelli e Ternana - e soprattutto in Serie C (Foggia, Lecce, Messina, Lumezzane, ancora Pro Vercelli, Como).