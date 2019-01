Coppa Italia: 4-0 all'Entella, la Roma ai quarti

La Roma si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia, in cui incontrerà la Fiorentina, battendo la Virtus Entella per 4-0 nella partita degli ottavi giocata allo stadio Olimpico.



Ancora cori contro, ancora un 'Vesuvio lavali col fuoco', e offese alle forze dell'ordine, all'Olimpico di Roma. Questa volta a intonare parole d'odio contro Napoli e i Carabinieri e' la Curva Sud gremita di tifosi della Roma per la sfida di Coppa Italia vinta poi con l'Entella.