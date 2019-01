Coppa Italia, anche Atalanta e Roma ai quarti

Tutto come da pronostico. Atalanta e Roma passano ai quarti, mentre Cagliari ed Entella chiudono qui l'avventura in Coppa Italia.



I bergamaschi passano solo nel finale, copn i padroni di casa salvati dalle grandi parate di Cragno. Nella ripresa è prodigioso almeno tre volte, la prima delle quali su Zapata. Il numero uno di Maran dice no anche a Ilicic e ancora a Zapata tanto che pare stregata la sitazione e il Cagliari magari con un Cragno così ispirato pensa anche ai calci di rigore. Invece al minuto 88 Zapata sfonda e porta a Bergamo i quarti suggellati, in pieno recupero, dal raddoppio di Pasalic.



La Dea si regala la Juventus. La Roma riscopre Schick e trova anche da Pastore un qualche segno di vivezza. Sono gli argomenti principali di una serata a senso unico indirizzata già dopo appena una ventina di secondi: Under allunga e Schick sblocca e si sblocca. Non valido invece il colpa di testa di Marcano, il 2-0 è annullato per fuorigioco. In una rarissima puntata offensiva l'Entella troverebbe il pari. Mota riceve in fuorigioco e tira lo stesso, l'arbitro Di Paolo capisce la frustrazione e risparmia il giallo che da regolamento ci stava tutta la vita. Marcano ne fa un altro questa volta valido e chiude il primo tempo 2-0. Ripresa ed è subito Schick per il tris giallorsso, e mentre è già certo il quarto con la Fiorentina al 5' altro giro di gol annullato e ancora tocca all'Entella. Mancosu da fuori riceve palla oltre la linea dei difensori e quindi in posizione irregolare. Il redivivo Pastore da qualche segno di sè segnando il 4-0 e chiudendo un allenamento che ha avuto il merito di tornare a farlo sentire un giocatore.