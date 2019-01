La Juventus si prende la Supercoppa italiana, decisivo Ronaldo

Il gol della vittoria dei bianconeri è stato realizzato di testa da Cristiano Ronaldo al 61'. Tra i momenti più importanti del match, al 68' l'arbitro ha annullato per fuorigioco una rete di Dybala; al 48' il Milan ha colpito la traversa con Cutrone e al 35' annullato un gol realizzato da Matuidi sempre per fuorigioco. CR7 festeggia così il primo trofeo della sua esperienza con la maglia bianconera. Higuain, che veniva dato per febbricitante, è entrato in campo al 26' della ripresa al posto dello spagnolo Castillejo. Il rossonero Kessiè è stato espulso due minuti dopo. La Juventus, in totale, ha vinto otto volte la Supercoppa.