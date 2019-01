Supercoppa italiana: la sfida tra Juve e Milan in Arabia

Si gioca alle 18.30 a Gedda in Arabia Saudita, la finale della supercoppa Italiana tra Milan e Juventus. Per il primo trofeo stagionale, si sfidano la vincitrice dello scorso campionato e quella della Coppia Italia, dove i rossoneri si arresero in finale proprio alla Juventus. Tra i bianconeri, assente Mandzukic, Bernardeschi sembra essere in vantaggio su Douglas Costa per formare il tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo mentre in difesa è previsto il rientro di Cancelo. Nel Milan, Cutrone con ogni probabilità andrà in panchina mentre il brasiliano Paquetà sarà confermato titolare dopo la buona prova fornita in Coppa Italia.