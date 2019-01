Santarcangelo, Giubilato è il nuovo DS. Hefti: "Progetto continua, stipendi entro fine mese"

Gaiola a Pesaro, preso il portiere Ragone

Dopo tanti silenzi, il Santarcangelo - società - batte un colpo e annuncia David Giubilato come nuovo direttore sportivo. L'ex difensore, tra le altre, di Napoli e Bologna prende il posto di Stambazzi ed è già al lavoro per rinforzare una squadra fiaccata dall'assenza di stipendi e da un digiuno di vittorie di 16 turni. I primi innesti sono il terzino Bencivenga - annunciato nei giorni scorsi - e il portiere classe '99 Ragone, preso in prestito dal Novara. Sarà alla Vis Pesaro invece il futuro del centrocampista Gaiola: la società si era impegnata a lasciarlo libero in caso di chiamata dalla C e lo accontenterà, anche se non si tratterà, come per altri, di addio a parametro zero.



Intanto, il vicepresidente Hefti assicura che il progetto di Mestrovic continua: "il budget per finire la stagione c'è, è tutto già coperto. Stanno entrando dei soldi e da qui in poi entreranno regolarmente. Abbiamo pagato un'altra mensilità di stipendi alla squadra ed entro fine mese pagheremo anche i dipendenti del settore giovanile. Mestrovic ha fatto una promessa al territorio, vuole mandare avanti questa squadra. Stiamo anche lavorando per la riammissione, o il ripescaggio, in Serie C".