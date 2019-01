Serie C: dopo la sosta torna il campionato con la 21esima giornata

Il mercato sta cambiando volto a diverse squadre, in particolare la rivoluzione riguarda il Monza che affronterà la seconda parte di campionato con una formazione radicalmente cambiata. La squadra di Cristian Brocchi riparte verificando l'amalgama contro la Virtus Vecomp Verona. Le romagnole: il Rimini che questa mattina ha presentato Antonio Palma trequartista classe 1994, arrivato dalla Giana Erminio, riparte dal Nereo Rocco. La Triestina è seconda in classifica e non ha abbandonato il sogno serie B dalla porta principale anche se il Pordenonone è lontano 8 lunghezze. Trasferta anche per l'ottimo Ravenna. I giallorossi sono attesi a Bolzano dal Sud Tirol. Si gioca domani ore 14.30. In casa l'Imolese che ha tutte le intenzioni di proseguire nella striscia positiva: 6 risultati utili di di cui 2 vittorie poi 4 pareggi consecutivi. Al Galli arriva la Giana Erminio. E veniamo alla capolista. I ramarri di Tesser mettono il silenziatore a chi li vede già in B, c'è ancora un intero girone da giocare e non è arrivarto ancora il momento di amministrare. La partita di domani ore 16.30 contro un Albinoleffe in difficoltà ma assolutamente da non sottovalutare è un ulteriore esame di maturità da superare. Le altre partite: interessante “derby” nel senso di partita molto sentita, quella tra Sambenedettese e Teramo. Completano il quadro Vicenza – Renate; Gubbio – Vis Pesaro con il debutto tra i pesaresi dell'ex Santarcangelo Marco Guidone; Ternana – Fano; Fermana – FeralpiSalò. Con il ritorno del campionato di Serie C Girone B, torna anche Cpiace con la puntata dedicata alla 21esima giornata in onda lunedi ore 21 su San Marino Rtv



Lorenzo Giardi