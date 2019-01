Serie C, il Rimini presenta Palma: “A 25 anni questa è la mia grande opportunità”



Il Rimini ha presentato alla stampa Antonio Palma, scuola Atalanta centrocampista del 94 ex Renate e Giana Erminio. Acori lo farà debuttare subito domani contro la Triestina. La società biancorossa ha ufficializzato la trattativa in dirittura di arrivo

Al contrario di quello che accade per tantissime altre presentazioni, Antonio Palma parte da un presupposto extra calcistico: “ una delle mie priorità oltre al Rimini – ha dichiarato – è terminare gli studi e laurearmi a breve”. Faccia da bravo ragazzo ma molto scaltro, Antonio Palma cresce nell'Atalanta poi girovaga in serie C con le maglie di Nocerina, Como, un'esperienza in B con il Cittadella 5 presenze, poi FerapiSalò squadra contro la quale ha segnato lo splendido goal su punizione una delle sue specialità, in questa stagione con la maglia della Giana Erminio, poi ancora Juve Stabia; Teramo, due stagioni con il Renate, poi -come detto- la prima parte di questa stagione giocata con la Giana Erminio, 15 presenze e 2 goal. Centrocampista in grado di coprire più ruoli: può fare il vertice basso, la mezz'ala e il trequartista. Per il Rimini un acquisto di qualità, per Acori un'altra soluzione per arrivare al goal, uno dei problemi del Rimini di questa stagione, soprattutto in trasferta. Palma non dimentica i suoi trascorsi e se oggi è in una piazza importante come Rimini, in parte lo deve al suo ex allenatore: il sammarinese Roberto Cevoli. Acori non vuole perdere tempo e sta pensando al debutto di Antonio Palma dall'inizio domani al Rocco contro la Triestina.



Lorenzo Giardi