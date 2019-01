Rimini, altro ko esterno: 2-0 Triestina

La decidono Maracchi e Petrella, biancorossi superati anche dal Fano.

Il Rimini incappa nella quinta sconfitta esterna di fila cedendo 2-0 alla Triestina. Per gli alabardati un gol per tempo: al 13° Maracchi la sblocca con un gran destro al volo, mentre al 62° Petrella segna ti testa su un assist di Granoche rimpallato da un difesore. Biancorossi superati anche dal Fano e sempre più invischiato in zona playout.