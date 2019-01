Rimini, contro il Vicenza comincia l'era Martini

Difesa a tre e una maglia per Cicarevic. Il Rimini versione Martini ricomincia così alle 18,30 al Neri contro il Vicenza in un infrasettimanale da non sbagliare. I problemi di classifica, il secondo ribaltone in panchina tutto va in secondo piano rispetto ad un'esigenza, quella di far punti. Il neo tecnico non svela molto altro, Bonaventura torna in gruppo e fa i conti con l'assenza di Petti fermato dal Giudice Sportivo e Cavallari infortunato. L'avversario, che notoriamente non collabora, è una big. Il Vicenza desideroso di riprendere a correre verso la serie B punta al colpaccio e poi condizioni meteo e insomma le incertezze superano di gran lunga la possibilità di circoscrivere o perimetrare il match. Nella testa di Marco Martini c'è solo un concetto. Salvezza.