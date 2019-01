Serie C, in serata occhio a Ravenna-Triestina e Teramo-Imolese

Le due romagnole in cerca di punti play-off. Nel turno infrasettimanale sfida aperta anche tra Feralpisalò e Ternana.

E' lotta punto a punto tra Imolese e Ravenna, entrambe in piena zona play-off. Nella ventiduesima giornata del Girone B di Serie C va peggio, per modo di dire, ai giallorossi impegnati al “Benelli” contro la Triestina seconda in classifica. Dopo aver battuto a domicilio il Rimini dell'ormai ex Leo Acori, gli alabardati cercano continuità anche in trasferta nella seconda sfida consecutiva a una romagnola. Di contro, un Ravenna che vuole tornare a una vittoria che manca ormai da 3 turni.



Più agevole il compito dell'Imolese, almeno sulla carta. La squadra di Dionisi si è rilanciata sabato con la manita ai danni della Giana Erminio e questa sera proverà a ripetersi a Teramo contro una squadra in cerca di punti salvezza.

Così come il Renate. Per le pantere un cliente ostico: il rivoluzionato Monza che, dal mercato di riparazione, sembra tutta un'altra squadra e punta con decisione ai play-off.



Le altre squadre impegnate in serata e nella corsa alla post-season sono la Vis Pesaro che giocherà in casa con la Sambenedettese, il SudTirol di scena a Fano e il big match tra Feralpisalò e Ternana. Due squadre costruite per puntare alla B e che, fino a questo momento, hanno deluso le aspettative.

Soprattutto i rossoverdi che, dopo lo stop del “Liberati” con il Fano, hanno deciso di cambiare la guida tecnica: da Luigi De Canio all'ex Brescia e Trapani, Alessandro Calori.



AC