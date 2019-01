Serie C, prosegue la favola dell'Imolese: 2-0 sul campo del Teramo

Padroni di casa con il consueto 3-5-2 e con l'ultimo acquisto, l'attaccante Infantino solamente in panchina. Dionisi recupera Lanini, dopo le due giornate di squalifica ma perde all'ulimo istante, il fantasista Belcastro. Nemmeno due minuti e Fiore, nel tentativo di liberare, rischia la più classica delle autoreti.

Più Teramo in avvio, Fiordaliso di testa, fuori non di molto.

L' Imolese si vede con Mosti, sinistro potente ma impreciso. Al secondo tentativo, il mancino di Dionisi non sbaglia. Splendida azione corale dei romagnoli, con la conclusione radente di Mosti che batte Lewandowski.

Il Teramo accusa il colpo e una manciata di minuti dopo, l' Imolese mette al sicuro il risultato. Errore in disimpegno della retroguardia biancorossa, Valentini ne approfitta per firmare il 2 a 0. Il finale di tempo è un susseguirsi di emozioni. Cappa anticipa l'uscita di Rossi ma centra la traversa e poi ci vuole un super Lewandowski per negare a De Marchi, il 3 a 0.

Che non sia serata per gli abruzzesi, lo si capisce quando Barbuti centra la seconda traversa per il Teramo. L'Imolese contiene e in ripartenza potrebbe far male agli avversari ma De Marchi, con una buone dose di egoismo, calcia addosso al portiere avversario. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma non inquadrano mai la porta di Rossi. Battuta d'arresto per gli abruzzesi mentre l'Imolese infila l'ottavo risultato utile consecutivo e si gode il terzo posto in classifica