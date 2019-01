Sedicesimi di Coppa di Francia: il Psg vince, ma trema per Neymar uscito per infortunio

Battuto lo Strasburgo 2-0 con i goal di Cavani e Di Maria

Bastano 120 secondi ai parigini per indirizzare la partita: Thiago Silva dalle retrovie fa partire un lancio, Choupo Moting stop di petto e cioccolatino per Cavani che deve solo scartarlo e scaricare in porta. In questa azione c'è tutta la qualità di una squadra cannibale in Francia, ma che ancora – e non si capisce il perchè – non riesce ad esprimersi in Europa. Nel Psg gioca un fuoriclasse assoluto come il brasiliano Neymar: il suo problema però è quello di schernire un po' troppo gli avversari, che si spazientiscono e non gliela perdonano. Qui Neymar fa la finta di calciare in porta, finta un po' troppo plateale, e riceve la stoccata del capitano dello Strasburgo Lienard, che con tutta probabilità non voleva far male al brasiliano. Questo intervento però costerà a Neymar un infortunio pesante alla caviglia che deve essere ancora valutato. O' Ney resterà in campo per un'ora prima di lasciare e continuerà a regalare opere d'arte sempre bordeline. Qui scarica sotto l'incrocio, grande parata di Sels. Sombrero con veronica su Zemzeni, trabocca O' Ney quasi volesse sottolineare se ce ne fosse bisogno il suo strapotere tecnico. Un po' troppo. Nel finale sul pasticcio della difesa dello Strasburgo lunga azione del Psg che porta alla chiusura di testa di Angel Di Maria. Allo Stadio Parco dei Principi di Parigi, Paris Saint Germain batte Strasburgo 2-0. Psg agli ottavi di Coppa di Francia ma in apprensione per Neymar



L.G