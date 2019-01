Serie C: domani si torna in campo per la 23esima con il match clou Pordenone – Rimini

il girone B completa il terzo turno in una in una settimana.

Pordenone a + 10 sulla Triestina, tra l'altro ultima formazione capace di battere i ramarri, era il 12 novembre 2018. 11 risultati utili consecutivi per il Pordenone capace di fare il vuoto, ed è difficile pensare che i friulani abbiano intenzione di fermarsi. Per il nuovo Rimini di Marco Martini, proveniente dallo 0 a 0 casalingo con il Vicenza, forse la patita meno indicata per guarire dal mal di trasferta. Chiaro che guardandola da questo punto di vista un pareggio sarebbe manna dal cielo per i biancorossi che, in tal caso, farebbero il pieno di entusiasmo per i match successivi.



Sempre alle 14.30 oltre a Pordenone – Rimini; Fermana – Renate; Gubbio – Teramo; Sambenedettese – Giana Erminio; Sud Tirol – Virtus Vecomp Verona; e Ternana – Vis Pesaro. Alle 16.30 l'ottimo Ravenna di Foschi renderà visita ad un Monza ancora lontano da uno standard accettabile nonostante la rivoluzione e i tanti nomi che sono entrati in rosa. Il tecnico Christian Brocchi non ha troppo tempo, se vuole accorciare il gap in classifica, per trovare l'amalgama. La gara con il Ravenna è un severo esame. Alla stessa ora Triestina – Albinoleffe. Ore 18.30 scenderà in campo l'Imolese al Galli contro un Fano che nell'ultimo periodo alterna sconfitte e vittorie con regolarità svizzera. In caso di vittoria i rossoblu, potrebbero abbandonare i discorsi relativi alla salvezza e cominciare a credere di poter ambire ad un posto play off. Si chiude la 23esima giornata con il match delle 19 quello tra Vicenza e FeralpiSalò



Lorenzo Giardi