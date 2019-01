26 gennaio 1919: nasce Valentino Mazzola, la leggenda del Grande Torino

Valentino Mazzola era nato a Cassano d'Adda, il 26 gennaio 1919. E' stato un calciatore italiano, di ruolo attaccante e centrocampista.



Considerato tra i più grandi numeri 10 della storia del calcio e, secondo alcuni, il migliore calciatore italiano di tutti i tempi.

Mazzola fu capitano e simbolo del Grande Torino, la squadra riconosciuta come una delle più forti al mondo nella seconda metà degli anni '40, con cui vinse cinque campionati, e capitano della Nazionale italiana per un biennio.



Si fece conoscere durante il periodo di militanza nel Venezia, allorché iniziò a giocare da mezzala sinistra, posizione che conservò per tutta la sua carriera e che gli consentì di espandere la sua fama oltre i confini italiani, al punto di venire considerato, nelle sue ultime stagioni, il più forte d'Europa nel suo ruolo.



Morì all'età di trent'anni, insieme ai suoi compagni del Torino, nella tragedia di Superga.