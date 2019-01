Serie D: il San Marino a piccoli passi deve lottare ancora per evitare i play out. Il Cesena acciuffa il pareggio

Molto interessante nella parte alta della classifica la Serie D Girone D. Colpo della Pergolettese che battendo la Reggio Audace allontana una diretta concorrente, la squadra di Antonioli scivola a – 7, e resta in testa con il Modena secondo a 2 lunghezze. Ancora presto per tagliare la Reggio Audace dalla lotta alla serie C diretta, ma il duello a questo punto sembra a 2 Pergolettese e Modena. In basso, san marino avanti a piccolissimi passi. La squadra di Muccioli non ha ancora strappato i 3 punti in questo 2019, con il Lentigione pareggio scialbo senza troppi sussulti e la classifica resta preoccupante. I biancoazzurri sono per un solo punto fuori dai play out. Chiaro che per non correre rischi la marcia va notevolmente aumentata. 3 giorni alla chiusura del mercato, e uno dei migliori anche ieri, il centrocampista Matteo Gasperi potrebbe partire direzione Sud Tirol. Dalla sede del San Marino fanno sapere che non sarebbero arrivate offerte. Per lasciare partire Gasperi, il Sud Tirol dovrebbe mettere sul piatto soldi e una convincente contropartita tecnica. Nel Girone F, dominio bianconero Cesena anche se nell'ultima giornata il Matelica ha leggermente accorciato il gap. I marchigiani ora si trovano a – 8 dalla capolista, capace di acciuffare in extremis il pareggio 1-1 con la Sangiustese. Piccolo falso falso dopo ben 8 vittorie consecutive. Precipita il Forlì sconfitto a Montegiorgio, comincia a non essere più solidissima la panchina di Stefano Protti, la gara con la Vastese di domenica prossima diventa decisiva. In piena zona play out anche il Santarcangelo, per i gialloblu un campionato difficilissimo, fuori e dentro al campo. Assolutamente più che dignitoso il campionato di Sammaurese e Savignanese

L.G