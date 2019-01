Coppa Italia: il Milan vola con Piatek

Finisce 2-0 per i rossoneri.

Il pistolero spara due volte e il debutto da titolare si trasforma in un trionfo. Suo e del suo Milan che in Coppa trova distanze e argomenti e vola in semifinale ponendo fine al cammino del Napoli.



Il vantaggio arriva presto, Piatek sfrutta un errore di piazzamento di Maksimovic e segna il suo primo gol a San Siro. Dal turn over Ancelotti non ha grandi risposte Donnarumma ferma Insigne. Ancora Insigne alla ricerca di un gol che manca da ormai troppo tempo per un attaccante di livello, ancora Donnarumma. E così a metà tempo ancora Piatek sfida e batte Koulibaly ed esorcizza il fantasma di Higuain. Ripresa, il Napoli prova a riaprila, ma il Milan gioca da squadra matura e soffre il minimo sindacale. Ci provano in sequenza Milik e Insigne e poi a metà tempo è sveglio Donnarumma sull'iniziativa di Ounas. Passano i minuti e per il Milan è tutta fiducia, azzurri sottoritmo e non bene sul pezzo, Milik non trova la porta, così come Zielinski che in pieno recupero non riesce a superare Donnarumma, per i rossoneri botta di autostima e di semifinale, per il Napoli botta e basta.